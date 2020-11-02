Скопление больных в респираторном госпитале на базе медико-санитарной части №2 в Томске вызвано резким ростом количества пациентов, изменяется маршрутизация заболевших, сообщили РИА Новости в понедельник в областном департаменте здравоохранения.

В минувшие выходные в социальных сетях и СМИ распространили видеоролик, на котором пациенты с коронавирусом, находящиеся на лечении в МСЧ-2, массово лежат на койках в коридорах, причем автор ролика сообщает, что и таких лежачих мест уже нет, а пациентам предлагают сидеть на стульях.

«Рост обращений по поводу госпитализации до 90-95 человек в сутки в МСЧ-2 в прошедшие выходные стал причиной скопления людей в коридорах больницы. При этом и в этих стесненных условиях всем поступившим пациентам врачами оказана необходимая медицинская помощь», — привели в департаменте слова его начальника Сергея Дмитриева.

Чиновник отметил, что для того, чтобы в дальнейшем избежать скопления пациентов, коечный фонд приемного отделения МСЧ-2, где определялся диагноз и проводились все диагностические исследования (фильтр), расширен с 80 до 150 коек. Во-вторых, с понедельника изменена прежняя маршрутизация пациентов «по скорой помощи»: приемные покои респираторных госпиталей на базе Больницы скорой медицинской помощи и Томской районной больницы принимают пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

«Организация дополнительных приемных покоев в респираторных госпиталях на базе БСМП и ТРБ позволит сразу взять на себя тех пациентов, у которых подтверждено заболевание новой коронавирусной инфекцией, сократив срок ожидания медпомощи», — сказал Дмитриев.

Он также отметил, что на сегодняшний день в Томской области развернуто 2056 коек для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.