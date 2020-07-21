Число новых случаев коронавирусной инфекции в Токио вновь превысило две сотни, сообщила во вторник губернатор столицы Юрико Коикэ.

«Вопрос сейчас уточняется, но я слышала, что (случаев заражения) более 200, в районе 230. Это много», — приводит ее слова телеканал NHK.

В пятницу в Токио были зафиксированы рекордные 293 новых случая заражения. В субботу число незначительно снизилось до 290, а в воскресенье и понедельник опустилось до 188 и 168 соответственно. Это может быть связано с выходными служб, занимающихся сбором и подсчетом данных.

Из-за рекордного по сравнению с другими регионами роста заболеваемости Токио уже был исключен из программы поддержки внутреннего туризма Go To Travel, чтобы не допустить расползания инфекции далее по стране.