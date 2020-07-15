Власти Токио подняли до максимального четвертого уровня угрозу распространения коронавируса на фоне длящегося уже неделю ежедневного увеличения числа инфицированных, сообщила токийский губернатор Юрико Коикэ.

«Нынешняя ситуация такова, что, я думаю, следует предупредить о распространении инфекции», — сказала она на пресс-конференции.

Основной курс администрации Токио будет предусматривать многосторонние меры, включая укрепление системы тестов и лечения, соблюдение требований предосторожности против вируса для жителей и бизнеса столичного региона.

В частности, жители столицы будут призваны избегать магазинов, ресторанов и баров, которые не соблюдают контрмеры для предотвращения распространения вируса.

При этом Коикэ высказалась за серьезный пересмотр планов начала с 22 июля кампании «Езжайте путешествовать» (Go to travel), призванной оживить внутренний туризм в Японии.

Рост в городе числа положительных результатов тестов на коронавирус превышал 200 случаев в день в течение четырех суток подряд, начиная с минувшей субботы, а затем немного снизился. Тем не менее, в среду в Токио было зафиксировано 165 положительных результатов тестов. Правда, интенсивно растет и число самих тестов. По словам Коикэ, планируется довести число тестов на COVID-19 в Токио с нынешних 6,5 тысяч до 10 тысяч в день, задействовав дополнительные пункты для тестирования в исследовательских и высших учебных заведениях.

В конце мая на всей территории Японии был отменен действовавший почти полтора месяца режим чрезвычайной ситуации, и постепенно жители начали возвращаться к обычной жизни после самоизоляции и сокращения контактов. Однако с начала июня в Токио число положительных результатов новых тестов стало расти.

Вместе с тем эксперты отмечают, что ситуация ныне отличается от прежней, так как число тяжелых случаев заболеваний невысоко.

С начала года в Японии было выявлено более 23 тысяч человек с коронавирусом, почти тысяча из них скончалась от осложнений.