Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в воскресенье стало самым большим с 4 мая, когда на майские праздники было выявлено 87 человек с COVID-19, сообщил телеканал NHK.

Режим чрезвычайной ситуации в Токио был снят 25 мая. Всего в стране было зарегистрировано 107 новых заражений. Более половины из них приходится на столицу, а общее число составило 19 тысяч 228 человек.

От коронавируса в Японии погибли 985 человек. Состояние 46 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 17 тысяч 146 человек.