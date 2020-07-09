Более 220 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 выявлено в четверг в Токио, что стало наибольшим суточным приростом заболеваний в японской столице, передали агентство Киодо и телеканал NHK на фоне опасений второй волны распространения инфекции.

До сих пор наибольшее число новых случаев COVID-19 было зафиксировано на основе данных тестов 17 апреля — 206 инфицированных. На этот раз за сутки выявили 224 человека с вирусом.

С 8 апреля из-за коронавируса в Японии был введен режим чрезвычайной ситуации, сначала для столичного токийского региона и шести других префектур, а затем для всей страны. Полностью режим ЧС был отменен в Японии досрочно 25 мая и японские власти осторожно и поэтапно пошли по пути восстановления социально-экономической активности в стране.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.