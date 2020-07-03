В пятницу в Токио было выявлено 124 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил телеканал Asahi со ссылкой на источники в администрации.

Накануне было зафиксировано 107 случаев заражения. До этого более 120 новых случаев было зарегистрировано два месяца назад — 2 мая, когда их число составило 154.

В понедельник сообщалось о 107 заболевших. Из них 71 человек, или 66%, моложе 30 лет. Среди заболевших большинство – 29 человек – имеют отношение к ночным хост-клубам и сфере ночных развлечений, 11 заболевших выявлено в больницах и медицинских учреждениях. От членов семьи заразились 9 человек. Источник заражения еще у 45 человек выяснить не удалось.

С учетом новых случаев в Токио насчитывается 6523 заболевших COVID-19, в стране – 19 802.