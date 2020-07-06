Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекцией в столице Японии Токио за сутки вновь превысило 100, заболели 102 человека, передает телеканал NHK.

Суточный прирост инфицированных коронавирусом по всей Японии составляет 176 человек.

Общее число заражений в стране составило 20 710, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. Скончался 991 человек, выздоровели 17 782 человека.

С 5 мая число новых заражений в столице Японии было постоянно ниже 40, а в период с 16 мая по начало июня и вовсе иногда доходило до однозначных цифр. Однако с начала июля в Токио вновь наблюдается скачок числа инфицированных, при этом большинство из заразившихся – в возрасте от 20 до 50 лет.