Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице Японии Токио за сутки вновь превысило 50 человек, свидетельствуют данные телеканала NHK, который собирает и обобщает данные местных муниципалитетов.

По его данным, в субботу COVID-19 был подтвержден у 57 человек. Накануне сообщалось о 54 зараженных. Выше 50 случаев фиксировали полтора месяца назад, в начале мая, и 24 июня. Последнее время число заражений шло на спад.

Всего в стране, по данным на 23.00 субботы (17.00 мск), подтвержден 19 121 случай заражения коронавирусом. Всего скончались 985 человек, состояние еще 49 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 17 110 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,65 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысячи человек скончались.