Япония выступает за сохранение нынешнего формата G7, заявил в понедельник на брифинге в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

«Для нашей страны, думаю, крайне важно поддерживать нынешний семисторонний формат. А вопрос о том, как проводить саммит, думаю, США согласуют сами», — сказал Суга. При этом он воздержался от раскрытия деталей нынешних дипломатических дискуссий по этому поводу.

Тем самым Суга ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о том, что он хочет пригласить в G7 Россию, Индию, Австралию и Южную Корею. По словам Трампа, присутствия России в G7 требует здравый смысл.