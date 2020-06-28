Ксения Нака. Первое в Японии кафе, где посетители и персонал общаются на сурдоязыке, открылось в Токио, сообщает корреспондент Mpravda.com.

Концепция нового кафе Starbucks в токийском пригороде Кунитати, как ее сформулировал генеральный директор японской сети Такафуми Минагути, заключается в «безграничных возможностях» для каждого, а также в том, чтобы создать место, «где и слабослышащие, и глухие, и посетители могли быть самими собой».

«Все сотрудники, кого вы видите сейчас за стойкой, глухие и слабослышащие, но уверяю вас, вы не почувствуете дискомфорта», — сказал Mpravda.com представитель компании.

И действительно, заказ можно сделать несколькими способами. К ожидающим в очереди посетителям подходит девушка и как будто с легким акцентом предлагает принять заказ заранее. Можно также показать на нужный товар в меню, а затем выбрать параметры заказа по специальной карточке с обозначением размера чашки, «горячий» или «холодный», «с собой» или «в кафе». Можно написать на доске и показать официанту. Можно просто произнести свой заказ вслух, а планшет, установленный за стойкой персонала, переведет его в письменный текст.

Вся стена в кафе украшена панно с художественным изображением сурдоязыка. Любой желающий за чашкой кофе может попробовать овладеть азами этого языка. Есть и электронное табло с переводом на язык жестов общеупотребительных слов.

«Все сотрудники, вне зависимости от того есть ли у них проблемы со слухом или нет, общаются между собой на сурдоязыке. Для этого у персонала маски прозрачные, они не загораживают нижнюю часть лица», — пояснил представитель компании.

Вся атмосфера кафе – начиная от фартуков персонала с написанными знаками языка жестов и значком «посмотрите, пожалуйста, мне в лицо», панно со знаками сурдоязыка, улыбчивых открытых лиц официантов — стирает барьер между теми, кто воспринимает речь на слух, и теми, кто говорит жестами. И для тех, и для других это повод открыть для себя неизвестный или плохо знакомый ранее мир общения с другими людьми и обнаружить, что этот мир действительно безграничен.

Некоторые посетители, без всяких затруднений купив кофе и бутерброды, благодарят и прощаются уже на языке жестов.

Таких кафе в мире всего четыре: два в Малайзии, одно в США, одно в Китае. Первое кафе в Японии было открыто по инициативе самих слабослышащих.

© Фото : Starbucks Coffee Japan, Ltd.Первое в Японии кафе, где персонал и посетители общаются на сурдоязыке