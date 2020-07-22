Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Токио в среду вновь превысило 200, всего же с начала эпидемии в столице Японии заболели более 10 тысяч человек.

«Окончательной цифры пока нет, но число превысило 200. Около 230-240 человек», — сказала перед журналистами губернатор Токио Юрико Коикэ.

По состоянию на вторник, по подсчетам газеты «Асахи», в среду преодолен 10-тысячный рубеж числа заболеваний. Число новых случаев в Токио 14 дней подряд выше 100. В прошлую пятницу Токио отметил антирекорд – 293 новых случая заболевания.

Июль станет лидером по числу заболеваний в Токио, обогнав апрель, когда было зафиксировано 3748 новых случаев. К вечеру вторника общее число заболеваний в июле в Токио уже составляло 3591 случай.

Как ожидается, в преддверии четырех праздничны дней губернатор Коикэ обратится к токийцам с призывом вспомнить о самоизоляции.