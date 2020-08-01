Генеральный менеджер TikTok в США Ванесса Паппас поблагодарила американское сообщество пользователей за поддержку и заявила, что компания намерена остаться в США надолго.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американский IT-гигант Microsoft ведет переговоры с ByteDance о приобретении сервиса TikTok. Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что планирует запретить в США приложение TikTok.

«Я хочу сказать спасибо миллионам американцев, которые используют TikTok каждый день, привнося творческий подход и радость в нашу повседневную жизнь. Мы слышали вашу многочисленную поддержку, и мы хотим сказать спасибо. Мы не планируем никуда уходить… Мы здесь надолго», — заявила Паппас в видеообращении, опубликованном в аккаунте компании в Twitter.

В свою очередь портал TechCrunch приводит заявление представителя TikTok, подчеркнувшего безопасность хранения пользовательских данных в США.

«100 миллионов американцев используют TikTok для развлечения и связи, особенно во время пандемии… Пользовательские данные TikTok US хранятся в США со строгим контролем доступа для сотрудников. Крупнейшие инвесторы TikTok из США. Мы стремимся защищать конфиденциальность и безопасность наших пользователей», — заявил представитель TikTok.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что TikTok может быть запрещен в США вместе с другими китайскими социальными сетями на том основании, что они могут передавать информацию частного характера китайским властям. TikTok заявляет, что никогда не передавал информацию властям КНР и не намерен этого делать.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.