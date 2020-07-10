Комиссия капитолия штата Теннессии проголосовала в четверг за демонтаж бюста генерала армии Конфедерации Натана Бедфорда Форреста из здания, сообщает местная газета Tennessean.

Сообщается, что комиссия собралась по просьбе губернатора штата Билла Ли, который предлагал перенести бюст работорговца и главаря «Ку-клукс-клана» Форреста из капитолия в музей. По данным газеты, за демонтаж бюста проголосовали девять членов комиссии, еще двое проголосовали против. Отмечается, что свое несогласие выразили республиканцы Джек Джонсон и Мэттью Хилл. Сенатор-республиканец Джонсон заявил, что проголосовал против, так как его голос «представляет волеизъявление сената США», в котором большинство у республиканцев.

Издание отмечает, что, несмотря на планы голосовать только по вопросу демонтажа бюста Форресту, комиссия также проголосовала в четверг за демонтаж бюстов адмирала Дэвида Фаррагута, сражавшегося за Союз против Конфедеративных штатов во время гражданской войны, а также адмирала Альберта Гливза, участника испано-американской и Первой мировой войн.

Теперь голосовать по этому вопросу будет историческая комиссия штата.

Снос памятников конфедератам («южанам»), которые во время Гражданской войны в США выступали за сохранение рабства, а также некоторым другим политикам прошлого начался на фоне протестов на расовой почве после смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе в мае этого года.