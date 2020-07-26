Один человек погиб в результате стрельбы в ходе акции протеста в американском городе Остин, штат Техас, сообщает местная полиция.

«В субботу, 25 июля, приблизительно в 21.52 (05.52 мск) офицеры полиции Остина были на месте происшествия … они следили за протестующими, когда раздались выстрелы. Один взрослый мужчина получил огнестрельное ранение. Пострадавший был доставлен в больницу, где была констатирована его смерть», — заявила во время брифинга старший сотрудник полиции Остина Катрина Рэтклифф.

По информации полиции, подозреваемый стрелял из автомобиля, он был задержан.

В ходе инцидента со стрельбой больше никто не пострадал.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились втроем, причем один из них наступил афроамериканцу коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.