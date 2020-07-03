Губернатор Техаса Грег Эббот объявил, что ношение масок в штате станет обязательным на фоне резкого роста числа новых случаев заражения коронавирусом.

«Губернатор Грег Эббот сегодня издал постановление с требованием для всех жителей Техаса носить маски для лица, (закрывающие) нос и рот, в общественных местах в округах с 20 или более случаями COVID-19 за некоторыми исключениями», — говорится в сообщении на сайте губернатора.

Кроме того сообщается, что губернатор предоставил мэрам и судьям округов возможность вводить ограничения на собрания свыше 10 человек.

«Я настоятельно призываю всех техасцев носить защитную маску в общественных местах не только для собственного здоровья, но и для здоровья своих семей, друзей и всех жителей Техаса», — приводятся на сайте слова Эббота.

В Техасе на протяжении почти трех недель фиксируется значительный рост числа случаев COVID-19. Количество заражений стало резко расти после снятия большинства ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Начиная с 16 июня, количество новых случаев заражения в штате стало достигать рекордных значений. В среду было зафиксировано 8067 случаев COVID-19, в четверг — 7915.

Ранее целый ряд штатов США, включая Флориду и Техас, объявили о возврате некоторых ограничений по коронавирусу на фоне резкого роста заболеваемости.