Три полицейских в пригороде Остина (американский штат Техас) получили ранения после того, как вооруженный мужчина забаррикадировался в доме и начал стрельбу, говорится в заявлении полиции населенного пункта Сидар-Парк.

«Мы можем подтвердить, что, по состоянию на текущий момент, трое полицейских Сидар-Парка получили огнестрельные ранения. Они находятся в местной больнице в стабильном состоянии», — говорится в сообщении правоохранителей в Twitter.

Также полицейские отметили, что устроившего стрельбу мужчину, который забаррикадировался в жилом доме в северном районе Сидар-Парка, пока не задержали. Администрация города попросила жителей населенного пункта избегать места стрельбы.