Перехваченный истребителями иранский самолет приземлился в Тегеране, следует из онлайн-табло международного аэропорта имени Имама Хомейни.

Ранее сообщалось о сближении истребителей с иранским пассажирским самолетом авиакомпании Mahan Air, летевшим из Тегерана в Бейрут.

Первоначально была информация о том, что истребители, перехватившие иранский пассажирский самолет, могли быть израильскими, затем телерадиокомпания IRIB со ссылкой на данные экипажа самолета сообщила, что речь идет об американских истребителях.

МИД Ирана сообщил, что Тегеран изучает обстоятельства происшествия, однако не стал указывать на виновного, сообщив, что примет необходимые политические и правовые меры, как только получит дополнительную информацию о нем.

Однако в ведомстве подчеркнули, что ответственность за любое возможное происшествие с самолетом во время обратного полета в Иран будет лежать на США.

Иранские СМИ сообщали о нескольких пострадавших, когда пилот самолета пытался уйти от столкновения с истребителями. Инцидент, по данным СМИ, произошел в районе Эт-Танф на территории Сирии, где расположены американские силы. Пассажирский самолет приземлился в Бейруте, высадил пассажиров, дозаправился, после чего вылетел обратно в Тегеран.