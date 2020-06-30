Число жертв взрыва в одной из клиник на севере столицы Ирана возросло до 19, сообщил представитель пожарной службы Джалаль Малеки.

Ранее сообщалось о 13 погибших и 12 пострадавших. При этом, по словам замглавы минздрава Ирана Ираджа Харирчи, в здании на момент происшествия находились 25 человек. Поликлиника получила серьезные повреждения в результате взрыва.

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Grandes esplosiones en estos momentos en el centro de Teheran Iran crean panico en la poblacion. pic.twitter.com/IZ09K25CBl — JAVIER MARTINEZ (@ScorpStopton) June 30, 2020

«Число погибших в результате пожара в клинике достигло 19», — сообщил Малеки агентству IRNA.

Он также добавил, что службам удалось спасти 20 человек.

Ранее замглавы губернатора провинции по вопросам безопасности Хамидреза Гударзи сообщил, что причиной взрыва, произошедшего во вторник вечером в клинике на севере столицы Ирана, стала утечка газа.

Заместитель главы столичной полиции Хамид Хадаванд, в свою очередь, сообщил, что причиной взрыва стали загоревшиеся баллоны с кислородом, находившиеся в цокольном этаже клиники. Взорвавшись, они спровоцировали пожар, который перекинулся на верхние этажи медцентра.