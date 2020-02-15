Сообщения СМИ о замене Александра Ширвиндта на посту худрука московского Театра сатиры новым режиссером назвали слухами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя театра.

«Все сообщения в СМИ об уходе Александра Анатольевича из театра с поста художественного руководителя и назначении Сергея Газарова находятся на уровне слухов», — цитирует агентство собеседника.

Представитель Театра сатиры отметил, что никаких решений не принято ни театром, на самим Ширвиндтом, ни департаментом культуры Москвы.

Режиссер Виктор Рыжаков станет худруком «Современника»

Напомним, Александр Ширвиндт трудится в Театре сатиры с 1970 года. Пост художественного руководителя ГБУК Москвы «Московский академический театр сатиры» артист занимает с 2000 года.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на сына Александра Ширвиндта Михаила о том, что его отец планирует написать заявление об уходе с должности худрука Театра сатиры. Такаже в опубликованном в «Московском комсомольце» 15 февраля комментарии с Ширвиндтом-старщим он заявляет, что постоянно размышляет об уходе из театра, чтобы не вызывать усмешки.

Видео дня. Минздрав одобрил фильм Дудя про ВИЧ