Заслуженную артистку России Елену Кондулайнен госпитализировали в больницу с подозрением на инсульт, подтвердили РИА Новости в театре.

— Вчера у нас была деловая встреча в ресторане, и Елене вдруг резко стало плохо. Была вызвана скорая помощь, и актриса была госпитализирована с подозрением на инсульт, — сообщила агентству пресс-атташе учреждения.

Ранее СМИ писали о том, что вечером 24 июля Кондулайнен доставили в одну из клиник Москвы. Утверждалось, что актрисе стало плохо во время ужина в столичном ресторане в Парке Горького.

СПРАВКА «ВМ»

Елена Кондулайнен родилась в 1958 году. Обучалась в ЛГИТМиК. На ее счету роли в более чем 40 фильмах и сериалах. Звание заслуженной артистки РФ она получила в 2002 году.