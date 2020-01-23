Данила Перов скончался в возрасте 51-го года. Причиной столь внезапной смерти актера стал оторвавшийся тромб.

В театре «Содружество актеров Таганки» сообщили, когда состоятся прощание и похороны Данилы Перова.

«По предварительным данным, 23 января в 10 часов состоится прощание-панихида в театре, а в 12.20 в храме Живоначальной Троицы в Серебряниках», — рассказала «Звезде» руководитель пресс-службы театра Юлия Сезер.

Она уточнила, что информация будет подтверждена после того, как будет получено разрешение на захоронение. Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года. Причиной смерти актера стал оторвавшийся тромб. В театре вспоминают его как «доброго, отзывчивого и любимого» члена коллектива.

Среди самых известных работ Данилы Перова стали роли в фильмах «Марш Турецкого», «Всегда говори "всегда"», «Паутина», «Отель "Элеон"», «Универ».

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