Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании в Тбилиси по обвинению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью гражданина, который, по данным местных СМИ, оказался сыном бывшего премьер-министра Зураба Жвания.

Ранее грузинские телекомпании сообщили, что в Тбилиси в собственном доме в результате конфликта ранен внук бизнесмена и бывшего депутата Гоги Топадзе Леван Топадзе. Пресс-служба МВД Грузии позже заявила о задержании по данному делу человека с инициалами Б.Ж.

Брат экс-главы правительства Гигла Жвания подтвердил журналистам, что задержанный — его племянник Буса Жвания. Гигла Жвания также сообщил, что Буса тоже ранен, но легко.

«В результате проведённых следственных действий задержан Б.Ж. 1996 года рождения по обвинению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью», — сказано в заявлении министерства, в котором также отмечается, что задержанному грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.

Зураб Жвания, бывший премьер Грузии погиб 3 февраля 2005 года в возрасте 42-х лет.