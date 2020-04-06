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Компания «Татнефть» закупила 19 тонн дезинфицирующего средства, с помощью которого коммунальные службы начали обрабатывать в городах нефтяного региона Татарстана остановки общественного транспорта, площадки перед магазинами и подъезды жилых домов, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

«Компания «Татнефть» закупила 19 тонн дезинфицирующего средства для обработки улиц юго-востока Татарстана. При помощи коммунальной техники сначала водой и пылесосом очищаются проезжая и пешеходная часть улиц, а затем обрабатываются специальным раствором места повышенного трафика», — сказала Галимова.

В ходе санобработки, по её словам, дезинфицируются остановки общественного транспорта, стоянки автомобилей, площадки перед магазинами и подъездами жилых домов, улицы с наибольшим трафиком движения пешеходов. Работники коммунальных служб городов, занимающиеся данной работой, полностью обеспечены "Татнефтью" дезинфицирующими средствами и спецодеждой на безвозмездной основе.

В воскресенье четыре единицы техники из Альметьевска приступили к уборке улиц в Лениногорске. Во второй половине дня понедельника начнётся очистка улиц в Бугульме. Затем машины "Татнефти" отправятся в другие города нефтяного региона. По словам главного инженера автотранспортного предприятия "Татнефти" Рамиля Нургалиева, техника работает круглосуточно, обслуживают её 12 человек. Водители меняются на месте, чтобы машины не простаивали. Вахту организовало АТП, а питание персонала обеспечивают администрации городов.

Оценив текущую ситуацию и запрос на помощь со стороны коммунальных служб, "Татнефть" закупила дополнительную технику, которая вскоре присоединится к работе в городах юго-востока Татарстана.

По решению правительства Татарстана с 30 марта для всех жителей республики введен режим самоизоляции, приостановлены межмуниципальные перевозки. Передвигаться по улицам могут только работники системообразующих предприятий, следующие к месту работы, остальным выходить разрешено лишь в ближайшие магазин, аптеку, выбросить мусор, выгулять домашнее животное. Ранее был введен временный запрет на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных мероприятий численностью 20 и более человек, приостановлена деятельность спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров (кинозалов), ночных клубов (дискотек), детских игровых комнат, детских развлекательных центров и других развлекательных организаций. На период нерабочих дней в республике приостановлена работа торговых центров, торгово-развлекательных комплексов, розничных рынков, непродуктовых магазинов площадью более 100 квадратных метров.

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