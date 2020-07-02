В Татарстане задержали бывшего инспектора ГИБДД ОМВД по Лениногорскому району Радика Бадретдинова. Он изнасиловал 16-летнюю студенту и три месяца был в бегах. Ему уже предъявлены обвинения по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера», а следствие намерено ходатайствовать перед судом о выборе бывшему правоохранителю меры пресечения в виде ареста. Между тем стали известны некоторые подробности этого дела.

Как сообщил представитель потерпевшей стороны, юрист Андрей Сучков, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права», со своей жертвой Бадретдинов познакомился в феврале этого года в социальных сетях. Некоторое время они переписывались, а затем он пригласил девушку на свидание. Когда она села к нему в машину, он совершил по отношению к ней насильственные действия сексуального характера. После этого, когда экс-полицейский понял, что его разоблачили, он пустился в бега.

Руководство уволило Бадретдинова за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.