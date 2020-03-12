Все зарубежные командировки представителей органов власти Татарстана отменены из-за ситуации с коронавирусом. Об этом журналистам в четверг сообщила руководитель пресс-службы главы региона Рустама Минниханова Лилия Галимова.

«Принимая во внимание решения федерального штаба, информацию, озвученную Всемирной организацией здравоохранения о пандемии, а также рекомендации, которые были направлены в наш республиканский штаб санитарно-противоэпидемической комиссии, президентом Республики Татарстан принято решение отменить заграничные командировки представителей органов государственной власти», — сказала Галимова.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

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