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Главный специалист Минздрава Республики Татарстан по эпидемиологии Дмитрий Лопушов заявил, что возраст пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией составляет от 19 до 74 лет.

В беседе с «Реальным временем» он отметил, что заболеть коронавирусом можно в любом возрасте.

«Возраст разный — от 19 до 74 лет. Все — с легкой или среднетяжёлой формой течения заболевания. Заболеть можно в любом возрасте, но дети болеют реже. А течение заболевания зависит от возраста и от наличия у человека конкретных заболеваний. У обычных здоровых людей заболевание проходит бессимптомно, старики — в группе риска», — пояснил Лопушов.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на оперативный штаб сообщало, что первый случай инфицирования COVID-19 зафиксирован в Карелии.

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