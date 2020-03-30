Правительство Татарстана объявило о приостановке в республике на неопределенный срок государственной регистрации браков без уважительных причин. Об этом говорится в постановлении республиканского кабинета министров о введении режима обязательной самоизоляции, опубликованного в понедельник, 30 марта.

Согласно документу, с 30 марта до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в республике приостанавливают «государственную регистрацию актов гражданского состояния, кроме государственной регистрации рождения, смерти, а также государственной регистрации заключения брака при наличии особых обстоятельств в соответствии с семейным законодательством».

В статье 11 Семейного кодекса РФ говорится, что особыми обстоятельствами являются беременность, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон, а также «другие особые обстоятельства».

Ранее в понедельник в Татарстане ввели режим обязательной самоизоляции для жителей региона в связи с угрозой распространения коронавируса. Вслед за Москвой и Подмосковьем ряд российских регионов ввели режим самоизоляции. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил региональным властям проработать возможность введения таких мер.

За последние сутки в России зарегистрировали 302 новых пациента с коронавирусом. Общее число заболевших в стране достигло 1836 человек.