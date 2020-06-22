Власти Узбекистана приняли решение ужесточить меры карантина в кварталах Ташкента, где выросло число заболевших коронавирусом COVID-19, там будут выставлены блокпосты и установлено круглосуточное дежурство, сообщили Mpravda.com в оперштабе при кабмине страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру понедельника число зарегистрированных случаев выросло до 6358, скончались 19 пациентов, 4377 выздоровели. Все регионы поделены на «зоны» в зависимости от распространения COVID-19 — «красную», самую опасную, «желтую» и «зеленую», свободную от вируса.

«Махалли (местные кварталы – ред.) Ташкента с «красным» уровнем карантина будут закрыты с установкой блокпостов. Все въезды и выезды закрыты», — сказал представитель оперштаба. По его словам, данное решение принято республиканской спецкомиссией по борьбе с коронавирусом.

Представитель оперштаба уточнил, что у домов граждан, взятых на карантин, будет организовано круглосуточное дежурство. В настоящий момент Ташкент находится в «желтой» зоне безопасности. Однако, с 17 июня 71 из 513 махаллей, расположенных в столице Узбекистана, были переведены в «красную» зону из-за роста числа заболевших.

Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией.

Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.