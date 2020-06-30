Узбекистанские правоохранители во вторник задержали в Ташкенте 11 человек по подозрению в участии в террористической организации «Катиба Таухид валь- Джихад»*, сообщила пресс-служба МВД страны.

«В ходе совместных оперативных действий сотрудниками МВД, СГБ (Службы госбезопасности — ред.) Республики Узбекистан, ГУВД, СГБ Ташкента 30 июня разоблачена незаконная деятельность группы приверженцев международной террористической организации «Тавхид ва жиход катибаси» (название на узбекском языке), подпольно действовавшей на территории Ташкента», — говорится в сообщении в Telegram-канале МВД.

Как отмечают правоохранители, в рамках уголовного дела, возбужденного следственным департаментом при МВД республики, были задержаны 11 человек, проживающих в столице Узбекистана. По данным министерства, задержанные попали под влияние боевиков, действующих сегодня в рядах указанной террористической организации в Сирии, и планировали выехать в эту страну для ведения боевых действий на стороне террористов.

В местах проживания задержанных найдены вещественные доказательства, относящиеся к преступлению, добавили в пресс-службе.

Правоохранительные органы Узбекистана в последнее время регулярно сообщают о задержании приверженцев «Катиба Таухид валь- Джихад»* в различных регионах страны. В частности, по данным МВД, 24 июня в Ташкенте и Ташкентской области были задержаны 25 человек по подозрению в участии в этой террористической организации.

В августе 2019 года «Катиба Таухид валь-Джихад»*, стоявшая за взрывом в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года, пополнила размещенный на сайте ФСБ единый федеральный список организаций, признанных российским судом террористическими.

*Запрещенная в России террористическая организация