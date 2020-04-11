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Состояние всех заразившихся медики оценивают, как удовлетворительное.

В Тамбовской области выявили семь новых случаев заражения коронавирусом. Об этом информируют региональные власти.

«Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом — 40 (шесть из них выздоровели, выписаны из больницы, семь новых случаев сегодня — все они уже находились на госпитализации)», — приводит РИА Новости текст сообщения.

Состояние всех заразившихся медики оценивают, как удовлетворительное.

В настоящий момент в России зарегистрировали 13 584 случая заболевания COVID-19, почти 1050 пациентов вылечились, более ста, к сожалению, скончались.

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