В Тамбовской области у троих детей в возрасте от двух до семи лет зафиксирована коронавирусная инфекция. Об этом 18 апреля сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на областную администрацию.

«Из 22 подтвержденных сегодня случаев: девять мужчин, десять женщин, трое детей (мальчики пяти и семи лет, девочка, два года). Возраст взрослых от 22 до 81 года», — говорится в заявлении.

Уточняется, что семеро зараженных прибыли в Тамбовскую область из других регионов, а 15 — контактировали с другими заболевшими.

Всего в регионе подтверждено 187 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели восемь человек.

14 апреля стало известно, что в Тамбовской области у трехмесячного мальчика подтвердилось заражение COVID-19.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что заболевшие коронавирусом дети в столице являются распространителями заболевания. Она подчеркнула, что болезнь у них проходит в легкой форме и «практически не всегда заметно», что ребенок болеет.

По последним данным, на 18 апреля в России заражены более 36 тыс. человек, умерли 313 пациентов.

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