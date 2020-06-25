Как сообщает ГИБДД по Тамбовской области, на трассе Р-22 «Каспий» произошло ДТП с участием мотоцикла и грузового автомобиля. Мотоциклист выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Уточняется, что за рулем мотоцикла находился 31-летний блогер Александр Diablo R1.

Друг погибшего, блогер pilot.zx6r написал в своем Instagram, что несколько раз обсуждал с Александром его манеру езды. «Везение рано или поздно заканчивается. Предвижу много грязи и злости, но об ушедших говорят либо хорошо, либо ничего», — добавил он.