Московское межрегиональное СУ на транспорте СКР проводит доследственную проверку по факту гибели девочки 2005 года рождения по колесами пассажирского поезда.

Как отмечается в пресс-релизе ведомства, инцидент произошел сегодня в 17:45 на перегоне станций «Рада – Цена». Там находились молодые люди — девочка 15 лет и мальчик 16 лет. При этом девочка попала под поезд, который шел из Астрахани в Санкт-Петербург. Девочка скончалась на месте, ее спутник не пострадал.

Сейчас проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося.