Насколько пристально будут следить за путешественниками, пока неясно.

В Таиланде создают специальное подразделение полиции, которое будет следить за перемещениями иностранных туристов по стране, пишет Bangkok Post.

Сообщается, что это одна из мер по подготовке Таиланда к открытию воздушного пространства. Новый отдел будет работать на туристических направлениях и на транспорте. Сотрудников для него наберут из подразделений морской и дорожной полиции. Главы этих ведомств сообщили, что, в частности, новый отдел будет следить за туристами на водоемах, фиксировать их маршруты, устанавливать КПП на дорогах, проверять туристов, измерять у них температуру и выяснять, куда они отправляются.

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Пока неясно, насколько пристально за туристами будут следить. Так, например, появилось предложение создать для этого специальную программу. При помощи нее путешественники смогут связаться с полицией в случае необходимости и попросить о помощи. В стране подобные приложения были запущены еще в начале пандемии.