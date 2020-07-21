Кабинет министров Таиланда планирует продлить режим ЧП, введенный в стране 26 марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, на срок с 1 по 31 августа, заявил во вторник премьер-министр страны генерал Прают Чан-Оча, выступивший перед журналистами после окончания еженедельного заседания кабинета.

«Приходится признать необходимость продления режима ЧП на срок с 1 по 31 августа, и пусть ни у кого не будет сомнений, для чего это делается, и не возникает противоречий по этому поводу», — заявил глава правительства Таиланда.

Он также коснулся вопроса перестановок в кабинете министров, заявив, что перестановки должны быть осуществлены в самое ближайшее время.

«У меня нет политических противоречий с кем-либо из покинувших кабинет министров», — сказал он, имея в виду семерых членов кабинета, в том числе всех министров экономического блока во главе с вице-премьером, министра труда и министра-руководителя офиса (администрации) премьера, отставки которых он принял в последние 4 дня.

Говоря о молодежном массовом антиправительственном протесте, который состоялся в Бангкоке в субботу, большинство участников которого составляли студенты, премьер заявил, что сочувствует им, но не одобряет их действия.

Многочасовой митинг, на который собралось более тысячи человек, состоялся в нарушение требований эпидемиологической безопасности и режима ЧП, запрещающих массовые собрания. Студенты выдвинули три требования к властям: распустить парламент, очистив путь для новых выборов, изменить конституцию и прекратить «давление на население», связанное с мерами против пандемии, которые привели к серьезным проблемам в экономике страны.

«Я сочувствую студентам и их родителям и опекунам, но предостерегаю от серьезных нарушений. Повторения таких событий (митингов) не должно быть. Что же касается трех требований — роспуска парламента, изменения конституции и прекращения давления на население, для решения таких вопросов создаются соответствующие комитеты или используются другие имеющиеся рычаги», — сказал он.