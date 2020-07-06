Королевская полиция Таиланда формирует специальную оперативную группу для отслеживания туристов, инфицированных Covid-19, поскольку страна готовится вновь открыть свое воздушное пространство для путешественников, сообщает Bangkok Post.

Цель нововведения – избежать будущих вспышек коронавируса.

Отвечать за отслеживание туристов будет Центральное следственное управление (CIB) Таиланда.

Сотрудников планируют набирать из отделов морской и дорожной полиции Таиланда, а также — природных ресурсов и охраны окружающей среды, которые обычно работают с сектором путешествий. Характер деятельности нового подразделения будет в основном связан с туристическими направлениями и транспортом.

Так, например, морская полиция планирует отслеживать передвижения туристов на воде. Вдоль дорог могут появиться контрольно-пропускные пункты для проверки иностранных гостей, измерения температуры, уточнения маршрутов.

Также полицейские предложили создать онлайн-приложение для туристов, в том числе и для оказания им помощи.