Группа дайверов в Таиланде пыталась спасти китовую акулу, к хвосту которой была привязана веревка, сообщает The Guardian.

Они попытались освободить морского обитателя, но их нож оказался слишком мал для этого.

Раненая и все еще с веревкой на хвосте, рыба в конце концов уплыла прочь.

«Грустно, — пишут пользователи, посмотревшие видео. — Загрязнение, вызванное нами, наносит вред другим невинным существам на этой разнообразной сине-зеленой планете».

Также в комментариях люди выражают надежду, что акулу удастся найти и все-таки спасти.