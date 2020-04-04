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В Таджикистане стартует чемпионат страны по футболу

00:07 05/04/2020

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В Таджикистане начался чемпионат страны по футболу. И сегодня уже прошел матч за Суперкубок. Правда, без зрителей. О первой игре сезона – корреспондент «МИР 24» Азамат Зияев.

Сегодня трибуны главной футбольной арены страны – Центрального республиканского стадиона Душанбе – пустуют. Такое за 74-летнюю историю стадиона происходит впервые. Матч за Суперкубок Таджикистана проходит без зрителей из-за распространения коронавируса в мире. Хотя в Таджикистане случаев заражения нет, от мер предосторожности не отказались.

До начала матча, после гимна Таджикистана, – минута молчания в память о тех, кто погиб от коронавируса. Футболисты и тренеры признаются, начинать игру без поддержки и воодушевляющих кричалок, непривычно.

«Я молюсь богу, чтобы это все быстрее закончилось. Чтобы все нормально было. И я знаю, что нам, и «Истиклолу», и каждой команде в мире тяжело, когда без зрителя», – поделился Никола Лазаревич, тренер футбольного клуба «Худжанд».

Первый гол в матче забили на первой же минуте. Его автором стал полузащитник «Худжанда» Санджар Рихсибоев. Первый тайм так и остался за гостями.

Виталий Левченко – тренер футбольного клуба «Истиклол»: «Я думаю, где-то присутствовала недооценка со стороны ребят. Вышли очень спокойные, поэтому соперник наказал. То, что касается соперника, если брать две игры, соперник изменил схему, немножко усложнил нам жизнь. У соперника была тактика играть на быстрых контратаках, что и принесло ему плоды».

Во втором тайме команда «Истиклол» начала активный прессинг и сделала упор на контратаки. Такая тактика позволила команде выйти вперед. Забили сразу два гола на 77-й и 78-й минуте.

Виталий Левченко – тренер футбольного клуба «Истиклол»: «Мы отдали сегодня очень много сил, чтобы достичь этой победы. Поэтому ребятам огромный респект. Не останавливаться на достигнутом, тренироваться еще больше и усерднее.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Истиклола». Победителей наградили медалями, а лучшим игроком признали нападающего Манучехра Джалилова.

Команда «Истиклол» в девятый раз стала обладателем Суперкубка Таджикистана. Это рекорд среди таджикских футбольных клубов. Остается только пожалеть, что такая игра прошла без зрителей.

Из европейских стран футбольный чемпионат сейчас проводится только в Беларуси.





Азамат Зияев