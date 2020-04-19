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В Таджикистане начался чемпионат страны по футболу среди женских команд

22:38 19/04/2020

В Таджикистане несмотря на пандемию стартовал чемпионат страны по футболу среди женщин. В турнире будут участвовать десять команд со всех регионов. За стартовым матчем наблюдал корреспондент «МИР 24» Абубакр Файзуллоев. Капитан столичного клуба «Ирбис» и сборной Таджикистана по футболу Мадина Мукимова в такие дни не так критично относится к своей внешности. Как обычно на поле она без макияжа и яркой прически. Сегодня девушка сыграет матч с главными соперниками из Хатлонской области. С тренером обсуждают план игры, чтобы победить в этом матче. «Я играю в футбол уже 13 лет. В Высшей лиге наша команда выступает третий сезон. В прошлом году из-за травмы пропустила половину сезона, и команда завершила турнир на втором месте, но в этом году я в форме и, надеюсь, выиграть эти соревнования», – рассказала капитан футбольного клуба «Ирбис» Мадина Мукимова. Футболистки команды «Хатлона» – действующие чемпионы страны. Игроки мотивированы побеждать в каждом матче. Сегодняшнюю игру выиграли, как и планировали. Правда, далась эта победа нелегко – всего 1:0. «В этой игре у нас не все получалось, команда соперника хорошо защищала свои ворота. Мы рады, что начали сезон с победы. Продолжим в том же духе», – поделилась футболистка команды «Хатлон» Шукрона Халилова. Чемпионат страны по футболу среди женских команд в Таджикистане проходит только третий сезон. Первый турнир состоялся в 2018-ом году, и в нем играли всего шесть команд. Сейчас их количество увеличилось до десяти. «В 2019-ом году мы организовали два чемпионата: чемпионат Таджикистана среди высшей лиги и среди пятнадцатилетних. В каждом чемпионате участвовало по десять команд. В этом году добавили еще один чемпионат, то есть это чемпионат Высшей лиги среди семнадцатилетних, который стартует в июне», – рассказал руководитель отдела женского футбола при Федерации футбола Таджикистана Фуркат Ахмеджанов. Таджикистан – одна из немногих стран, в которой продолжается футбольный сезон, даже несмотря на пандемию. Правда, все матчи проходят без зрителей. Сегодня также возобновился футбольный чемпионат в Туркменистане , который приостановили в конце марта. На центральном матче тура в Ашхабаде даже зрители были на трибунах, сообщает РИА «Новости».





Абубакр Файзуллоев