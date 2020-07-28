Сорок один новый случай заражения COVID-19 зарегистрировано в Таджикистане за минувшие сутки, сообщили Mpravda.com в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты.

«По состоянию на вечер вторника в Таджикистане зарегистрировано 41 новое заболевание коронавирусом, всего в стране сейчас 7276 больных COVID-19», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в стране после коронавивуса излечились 6 065 человек (83,3%), число умерших осталось прежним — 60.

«За последние сутки в медучреждениях под наблюдением врачей находятся 90 инфицированных, а 37 выписаны после излечения», — добавили в пресс-центре.