Лидия Исамова. Сорок четыре новых случая COVID-19 было зарегистрировано за последние сутки в Таджикистане, сообщили Mpravda.com в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.

«На вечер воскресенья в Таджикистане зарегистрировано 6878 случаев заболевания коронавирусом, что на 44 больше, чем в… субботу», — сказал собеседник агентства.

По его словам, к настоящему моменту от этой болезни вылечено 5578 человек, или 81% людей, инфицированных COVID-19, 57 человек умерли от этой болезни.

«За последние 24 часа 168 инфицированных находились под медицинским наблюдением, а 49 пациентов были выписаны из медучреждений после излечения», — сказали в пресс-службе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже около 13,9 миллиона случаев заражения, свыше 593 тысяч человек скончались.

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