Лидия Исамова. В Таджикистане за сутки зарегистрировано 52 новых случая заражения COVID-19, сообщили Mpravda.com в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения страны.

Как сказал собеседник агентства, с 30 апреля в Таджикистане выявлено 5799 человек с диагнозом COVID-19. «За сутки число больных увеличилось на 52», — добавил он.

По его словам, от этой болезни на вечер субботы в стране вылечился 4391 человек (75,7%), скончались 52. Он добавил, что сейчас в больницах под наблюдением врачей находятся 278 пациентов с диагнозом «коронавирус», за последние сутки 60 человек, находившихся под медицинским наблюдением в больницах, были выписаны после выздоровления.