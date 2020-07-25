Лидия Исамова. В Таджикистане за сутки было зарегистрировано 46 случаев COVID-19 и один летальный исход, сообщили Mpravda.com в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты.

«По состоянию на вечер субботы, в Таджикистане зарегистрировано 46 новых случаев заболевания коронавирусом и один летальный исход, число инфицированных достигло 7150 человек», — сказал собеседник агентства. По его словам, на сегодняшний день в стране вылечено 5906 человек, или 82,6% от числа заболевших, скончались 59 человек.

Сейчас в больницах находятся 124 инфицированных, а 55 человек были выписаны после излечения.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.