Лидия Исамова. Таджикистан выражает крайнюю обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта и вооруженным инцидентом на армяно-азербайджанской границе, приведшим к человеческим жертвам, говорится в заявлении министерства иностранных дел республики, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

МИД Таджикистана призвал стороны проявлять максимальную сдержанность в целях недопущения дальнейшей эскалации сложной ситуации, придерживаться режима прекращения огня.

«Выражаем надежду, что Азербайджан и Армения, с которыми Таджикистан связывают традиционные дружественные отношения, как можно скорее вернутся к использованию политико-дипломатических методов разрешения возникающих вопросов», — отмечается в заявлении министерства.

Внешнеполитическое ведомство выразило свои глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных и одного мирного жителя, а также о ранении десяти военных. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.