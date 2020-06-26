Лидия Исамова. Число зафиксированных случаев коронавируса в Таджикистане в пятницу достигло 5747, за сутки выявили еще 56 заболевших, сообщили Mpravda.com в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения страны.

«C 30 апреля по 26 июня в Таджикистане выявлено 5747 человек с диагнозом COVID-19, за сутки число больных увеличилось на 56», — заявил собеседник агентства.

По его словам, после коронавируса в стране выздоровели 4331 человека (75%), скончались 52. В больницах остаются на лечении 286 пациентов с COVID-19, за последние сутки 62 человека вылечились и были выписаны.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.