Лидия Исамова. За истекшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 46 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщили Mpravda.com в пресс-центре министерства здравоохранения и соцзащиты населения страны.

«По состоянию на вечер вторника в стране зарегистрировано 46 новых случаев заболевания коронвирусом, количество инфицированных COVID-19 достигло 6 967 человек, скончались 57», — сказал собеседник агентства.

По его словам, от этой болезни на сегодняшний день в стране вылечились 5 683 человека или 81,5% инфицированных.

«Сейчас в больницах под наблюдением врачей находятся 152 человека, 54 были выписаны после излечения», -сказали в пресс-службе минздрава.