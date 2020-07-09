Лидия Исамова. Число зафиксированных случаев коронавируса в Таджикистане достигло 6410, за последние сутки в стране выявили еще 46 заболевших, сообщили Mpravda.com в пресс-центре министерства здравоохранения и соцзащиты страны.

«На вечер четверга в Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 6410 человек, увеличившись за сутки на 46», — сказал собеседник агентства.

По его словам, с начала пандемии скончались 54 человека, общее число вылечившихся составляет 5087 человек (79%). За сутки из больниц выписаны 56 человек, на лечении находятся 210 пациентов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.