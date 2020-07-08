Лидия Исамова. Число выявленных случаев коронавируса в Таджикистане достигло 6364, в среду зарегистрированы 49 новых заболевших, один человек скончался, сообщили Mpravda.com в пресс-центре министерства здравоохранения и соцзащиты страны.

«На вечер среды в Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 6364 человек, увеличившись за сутки на 49, один человек скончался», — сказал собеседник агентства.

По его словам, с начала пандемии скончались 54 человека, общее число вылечившихся составляет 5011 человек или (78,7%). За сутки из больниц выписаны 46 человек, на лечении находятся 22 пациента.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.