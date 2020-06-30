Лидия Исамова. Число зарегистрированных случаев коронавируса в Таджикистане во вторник составило 5954, за последние сутки в республике выявили 54 заболевших, сообщили Mpravda.com в пресс-центре министерства здравоохранения и соцзащиты населения.

«За среду число заболевших коронавирусом увеличилось на 54 человека, достигнув 5954, число умерших — 52», — сказал собеседник агентства.

По его данным, в период с 30 апреля по 30 июня в стране число инфицированных COVID-19 достигло 5954 человека, от этой болезни вылечились 4568 человек (76,7%). Под наблюдением врачей в больницах находятся 256 пациентов, 62 человека за последние сутки вылечились и были выписаны.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.