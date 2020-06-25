Лидия Исамова. Еще 61 случай заражения коронавирусом выявили в Таджикистане в четверг, всего в стране зарегистрирован 5691 заболевший, сообщили Mpravda.com в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения страны.

«C 30 апреля по 25 июня в Таджикистане выявлен 5691 человек с диагнозом COVID-19, за сутки число больных увеличилось на 61», — отметил собеседник агентства. По его словам, на вечер четверга в стране вылечились 4269 человек (75%), скончались — 52.

Сейчас в больницах под наблюдением врачей находятся 292 пациента с диагнозом «коронавирус», за последние сутки 75 человек, находившихся под медицинским наблюдением в больницах, были выписаны после выздоровления.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.